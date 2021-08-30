"Атлетико" теряет Суареса

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"Атлетико" теряет Суареса

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес выбыл из строя из-за травмы.

Пресс-служба "матрасников" сообщила, что у игрока возникли проблемы с задней поверхностью левого бедра. 

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 34-летнего уругвайца станут известны после прохождения углублённого медобследования.

Суарес забил 1 гол в 3 матчах нового сезона в составе "Атлетико".

Не пропустите: "Атлетико" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
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