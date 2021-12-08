"Атлетико" теряет Суареса перед битвой с "Реалом" в Ла Лиге

Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес выбыл из строя из-за травмы.

Форвард получил повреждение в матче в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту". В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Пока неизвестно, сможет ли Суарес сыграть в матче чемпионате Испании с "Реалом" (12 декабря).

В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел за "Атлетико" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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