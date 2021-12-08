"Атлетико" теряет Суареса перед битвой с "Реалом" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес выбыл из строя из-за травмы.
Форвард получил повреждение в матче в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту". В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Пока неизвестно, сможет ли Суарес сыграть в матче чемпионате Испании с "Реалом" (12 декабря).
В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел за "Атлетико" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Дзанетти рассказал, что мог перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Месси повторил достижения Неймара и Веа в ПСЖ
-
"Атлетико" теряет Суареса перед битвой с "Реалом" в Ла Лиге
-
Почеттино оценил игру Месси и Мбаппе в матче с "Брюгге"
-
Мбаппе объяснил, почему дал Месси пробить пенальти в матче с "Брюгге"
-
Форвард "Аякса" Аллер обновил свой рекорд Лиги чемпионов
-
1
Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов
-
Рангник оценил шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу чемпионов
-
1
Месси забил 125 голов в Лиге чемпионов
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
-
1
Месси и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Брюгге"
-
1
Месси обогнал Пеле по количеству голов за карьеру
-
1
Месси забил четыре гола в пяти матчах Лиги чемпионов
-
1
Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
-
Пике оценил шансы "Барселоны" обыграть "Баварию" в решающем матче Лиги чемпионов
-
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
-
Газизов отреагировал на решение суда по его тяжбе со "Спартаком"
-
"Динамо" продлит контракт с главным тренером
-
"Милан" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Суд вынес окончательное решение по делу Газизова и "Спартака"
-
Голевые феерии "Шахтера" и Дортмунда, камбэк ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА от 7 декабря
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14