"Атлетико" теряет Триппьера

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"Атлетико" теряет Триппьера

Правый защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

У англичанина диагностировано повреждение паха. Точные сроки его восстановления пока не указываются.

Известно, что 29-летний футболист пропустит ближайший матч "матрасников" против "Эйбара".

В текущем сезоне Триппьер провел за столичную команду 22 игры и сделал 4 голевые передачи.

Матч "Эйбар" - "Атлетико" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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