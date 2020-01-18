"Атлетико" теряет Триппьера
Правый защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер получил травму, сообщает официальный сайт клуба.
У англичанина диагностировано повреждение паха. Точные сроки его восстановления пока не указываются.
Известно, что 29-летний футболист пропустит ближайший матч "матрасников" против "Эйбара".
В текущем сезоне Триппьер провел за столичную команду 22 игры и сделал 4 голевые передачи.
Матч "Эйбар" - "Атлетико" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
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|Команда
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|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|19
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|Атлетик Бильбао
|19
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|Вильярреал
|19
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|Гранада
|19
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|11
|Леванте
|19
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|19
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|Мальорка
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