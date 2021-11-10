"Атлетико" теряет Триппьера

Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

Английский защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист травмировался в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:3) и был заменен уже на восьмой минуте. У Триппьера диагностирована травма плеча, сроки его восстановления не разглашаются.

В нынешнем сезоне 31-летний Триппьер провел за "Атлетико" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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