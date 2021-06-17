"Атлетико" требует огромные деньги за Триппьера

Теги атлетико мадридкиран триппьер

"Атлетико" требует огромные деньги за ТриппьераФото: инстаграм Триппьера/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, "Атлетико" согласится продать защитника Кирана Триппьера за 43 миллиона фунтов.

Однако отмечается, что мадридский клуб хотел бы сохранить англичанина.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что интерес к игроку проявляет "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, "Атлетико" еще не получил предложения от английского клуба.

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