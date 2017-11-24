"Атлетико" требует у "Наполи" 20 миллионов евро за своего защитника

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"Атлетико" требует у "Наполи" 20 миллионов евро за своего защитника

"Атлетико" и "Наполи" ведут переговоры по трансферу защитника Симе Врсалько, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, неаполитанцы предлагают за 25-летнего хорвата 14 миллионов евро, а "матрасники" требуют 20 миллионов.

Стоит отметить, что Врсалько не является основным игроком в "Атлетико" - в этом сезоне он провёл всего 5 матчей во всех турнирах.

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