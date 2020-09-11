"Атлетико" требует за Морату 150 миллионов евро

Мадридский "Атлетико" высоко оценивает своего нападающего Альваро Морату, сообщает Marca.

По сведениям издания, "матрасники" отклонили предложение "Ювентуса" по испанскому форварду в размере 50 миллионов евро.

"Атлетико" готов продать футболиста только за 150 миллионов - это отступные, прописанные в его контракте.

В прошлом сезоне Мората забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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