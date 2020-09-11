"Атлетико" требует за Морату 150 миллионов евро
Мадридский "Атлетико" высоко оценивает своего нападающего Альваро Морату, сообщает Marca.
По сведениям издания, "матрасники" отклонили предложение "Ювентуса" по испанскому форварду в размере 50 миллионов евро.
"Атлетико" готов продать футболиста только за 150 миллионов - это отступные, прописанные в его контракте.
В прошлом сезоне Мората забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
Не пропустите: Жиру близок к переходу в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Челси" готовит предложение по Райсу
-
"Спартак" не ведёт переговоры об уходе Кутепова
-
Бьелса продлил контракт с "Лидсом"
-
Бийол не хочет переходить в "Ганновер"
-
"Бавария" определилась с ценой на Хави Мартинеса
-
Егор Титов высказался о главных конкурентах "Зенита" в РПЛ
-
"Атлетико" требует за Морату 150 миллионов евро
-
Гендузи не перейдёт в ПСЖ
-
"Спартак" готов продать Кутепова из-за проблем с финансовым фэйр-плей
-
"Интер" может усилиться экс-защитником "Манчестер Юнайтед"
-
Младший брат Ромелу Лукаку получил предложение из АПЛ
-
"Химки" подписали хавбека сборной Казахстана
-
Егор Титов оценил перспективы Кокорина в "Спартаке"
-
"Ливерпуль" презентовал новую третью форму
-
СМИ узнали детали трансфера Флоренци в ПСЖ
-
Стало известно, почему "Барселона" утратила интерес к Обамеянгу
-
"Истанбул" подписал вингера сборной Бельгии
-
Модрич недоволен решением не вручать "Золотой мяч" в 2020 году
-
1
"Лион" назвал "Арсеналу" стоимость Ауара
-
Егор Титов сравнил Дзюбу и Соболева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14