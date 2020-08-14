"Атлетико" третий год подряд не может выйти в полуфинал Лиги Чемпионов

"Атлетико" не смог обыграть "РБ Лейпциг" (1:2) в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Таким образом, мадридцы не могут выйти в полуфинал турнира третий год подряд.

В прошлом году команда вылетела на стадии 1/8 финала от "Ювентуса" (2:0, 0:3), а годом ранее не вышла из группы, заняв третье место.

В минувшем сезоне "Атлетико" занял 3 место в чемпионате Испании.

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