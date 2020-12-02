"Атлетико" упустил победу над "Баварией"

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"Атлетико" упустил победу над "Баварией"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Атлетико" на своем поле сыграл вничью с мюнхенской "Баварией". В первом тайме счет открыл Жоау Фелиш, но во второй половине гостей от поражения спас Томас Мюлле.

"Атлетико" Испания – "Бавария" Германия - 1:1 (1:0)
Голы: Фелиш, 26 - 1:0, Мюллер, 86 (с пенальти) - 1:1

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Хименес (Фелипе, 68), Савич, Триппьер, Льоренте, Сауль, Жоау Феликс, Карраско, Корреа (Эррера, 80), Коке.

"Бавария": Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Аррей-Мби (Гнабри, 61), Люка Эрнандес, Алаба, Хави Мартинес (Мюллер, 62), Дуглас Коста, Сане, Мусиала (Штиллер, 76), Шупо-Мотинг, Зюле.

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