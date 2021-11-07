"Атлетико" упустил победу над "Валенсией", выигрывая 3:1 к 90-й минуте
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
В матч 13-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Валенсией" со счетом 3:3.
Победу мадридцам принесли голы Луиса Суареса, Антуана Гризманна и Шиме Врсалько. За хозяев отличились игрок "Атлетико" Стефан Савич, который забил гол в собственные ворота, а также Уго Дуро, оформивший дубль в компенсированное время.
"Атлетико", набрав 23 очка, остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, и теперь отстает от лидирующего "Реала" на четыре очка. "Валенсия" с 17 очками поднялась на 10-ю позицию.
"Валенсия" – "Атлетико" - 3:3 (0:1)
Голы: Суарес, 35 - 0:1, Савич, 50 (автогол) - 1:1, Гризманн, 58 - 1:2, Врсалько, 60 - 1:3, Дуро, 90+2 - 2:3, Дуро, 90+6 - 3:3
"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Солер, Гильямон, Васс (Маркос Андре, 65), Рачич (Муса, 65), Гедеш, Элдер Кошта.
"Атлетико": Облак, Триппьер (Врсалько, 8), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль, Суарес, Гризманн, Корреа (Кондогбиа, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14