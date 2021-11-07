"Атлетико" упустил победу над "Валенсией", выигрывая 3:1 к 90-й минуте

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"Атлетико" упустил победу над "Валенсией", выигрывая 3:1 к 90-й минуте

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матч 13-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Валенсией" со счетом 3:3.

Победу мадридцам принесли голы Луиса Суареса, Антуана Гризманна и Шиме Врсалько. За хозяев отличились игрок "Атлетико" Стефан Савич, который забил гол в собственные ворота, а также Уго Дуро, оформивший дубль в компенсированное время.

"Атлетико", набрав 23 очка, остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, и теперь отстает от лидирующего "Реала" на четыре очка. "Валенсия" с 17 очками поднялась на 10-ю позицию.

"Валенсия" – "Атлетико" - 3:3 (0:1)
Голы: Суарес, 35 - 0:1, Савич, 50 (автогол) - 1:1, Гризманн, 58 - 1:2, Врсалько, 60 - 1:3, Дуро, 90+2 - 2:3, Дуро, 90+6 - 3:3

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Альдерете, Диакаби, Гайя, Солер, Гильямон, Васс (Маркос Андре, 65), Рачич (Муса, 65), Гедеш, Элдер Кошта.

"Атлетико": Облак, Триппьер (Врсалько, 8), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль, Суарес, Гризманн, Корреа (Кондогбиа, 73).

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