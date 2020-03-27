"Атлетико" урезал зарплату своим сотрудникам

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" урезал зарплату своим сотрудникам

"Атлетико", скорее всего, сократит затраты на заработную плату сотрудников, передает elmundo.es.

Клуб намерен приостановить рабочие соглашения 500 сотрудников, включая тренеров и футболистов. В течение этого периода работники смогут получать пособие по безработице. Как только кризис  прекратится трудовые контракты снова возобновятся.

Ранее сообщалось, что "Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса.

А еще: Спортивный директор "Атлетико" допустил, что летнего трансферного окна в этом году может и не быть| http://soccernews.ru
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