"Атлетико" урезал зарплату своим сотрудникам

"Атлетико", скорее всего, сократит затраты на заработную плату сотрудников, передает elmundo.es.

Клуб намерен приостановить рабочие соглашения 500 сотрудников, включая тренеров и футболистов. В течение этого периода работники смогут получать пособие по безработице. Как только кризис прекратится трудовые контракты снова возобновятся.

Ранее сообщалось, что "Эспаньол" урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса.

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