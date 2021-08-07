"Атлетико" усилится финалистом Олимпиады-2020

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"Атлетико" усилится финалистом Олимпиады-2020

Фото инстаграм Рафаэля Мира

Нападающий "Вулверхэмптона" Рафаэль Мир в скором времени станет игроком мадридского "Атлетико".

По информации Marca, "матрасники" выиграли борьбу за игрока у "Севильи" и других клубов, участвующих в Лиге Чемпионов.

"Атлетико" уже договорился с 24-летним футболистом об условиях контракта до июня 2025 года. Сумма трансфера пока неизвестна.

Прошлый сезон Мир провёл в аренде в "Уэске" и забил 16 голов в 39 матчах.

Форвард является финалистом Олимпиады-2020. Он отличился 3 раза в 6 играх турнира.

Не пропустите: "Атлетико" не заинтересован в подписании Флоренци из "Ромы". | http://soccernews.ru
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