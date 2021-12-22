"Атлетико" установил антирекорд Ла Лиги при Симеоне

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проиграл в чемпионате Испании в четвертый раз подряд, уступив "Гранаде" (1:2) в перенесенном поединке 9-го тура.

Данная серия является худшей для "матрасников" с тех пор, как команду возглавил аргентинский специалист Диего Симеоне. "Атлетико" ранее проиграл "Мальорке" (1:2), "Реалу" (0:2) и "Севилье" (1:2).

После 18 туров "Атлетико" с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги и на 14 очков отстает от лидирующего "Реала".

Не пропустите: ПСЖ может вернуть Рафинью в Испанию. | http://soccernews.ru