"Атлетико" установил антирекорд Ла Лиги при Симеоне

Теги атлетико мадриддиего симеонестатистика

"Атлетико" установил антирекорд Ла Лиги при Симеоне

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проиграл в чемпионате Испании в четвертый раз подряд, уступив "Гранаде" (1:2) в перенесенном поединке 9-го тура.

Данная серия является худшей для "матрасников" с тех пор, как команду возглавил аргентинский специалист Диего Симеоне. "Атлетико" ранее проиграл "Мальорке" (1:2), "Реалу" (0:2) и "Севилье" (1:2).

После 18 туров "Атлетико" с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги и на 14 очков отстает от лидирующего "Реала".

Не пропустите: ПСЖ может вернуть Рафинью в Испанию. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Статистика Александра Кокорина в 1-м круге Серии А

Статистика Александра Кокорина в 1-м круге Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов