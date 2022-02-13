"Атлетико" установил антирекорд по пропущенным голам при Симеоне в Ла Лиге

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"Атлетико" установил антирекорд по пропущенным голам при Симеоне в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Атлетико"\Автор неизвестен

"Атлетико Мадрид" пропустил три гола от "Хетафе" в матче (4:3) 24-го тура Ла Лиги.

Таким образом, в нынешнем сезоне чемпионата Испании "матрасники" пропустили 33 гола, что является худшим результатом клуб с того момента, когда их возглавил Диего Симеоне.

Напомним, что аргентинский специалист был назначен на пост главного тренера "Атлетико" в декабре 2011 года. Нынешний контракт Симеоне с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне "матрасники" стали чемпионами Ла Лиги.

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