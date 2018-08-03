"Атлетико" установил новый рекорд по проданным абонементам

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"Атлетико" установил новый рекорд по проданным абонементам

Мадридский "Атлетико" установил новый рекорд по проданным абонементам, сообщает официальный сайт клуба.

"Матрасники" перешагнули отметку в 56407 реализованных сезонных абонементов на сезон 2018/19, превзойдя достижение годичной давности.

Стоит отметить, что новый стадион "Атлетико" "Ванда Метрополитано" вмещает 67703 зрителя.

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