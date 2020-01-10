"Атлетико" установил рекорд в матчах с "Барселоной" при Симеоне

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"Атлетико" установил рекорд в матчах с "Барселоной" при Симеоне

В полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетико" одолел "Барселону" (3:2).

Как сообщает Gracenote, мадридский клуб впервые при Диего Симеоне смог забить каталонцам три гола в одном матче.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. За это время клубы между собой провели 27 официальных игр.

В Примере после 19 туров "Атлетико" идет на третьем месте, отставая от "Барселоны" и "Реала" на 5 очков.

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"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании

"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании

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