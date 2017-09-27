"Атлетико" установил сумму отступных за Косту

Мадридский "Атлетико" установил сумму отступных за своего новоиспеченного форварда Диего Косту, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, клубы, которые в будущем изъявят желание приобрести 28-летнего нападающего, должны будут выложить за него 200 миллионов евро. Сам же футболист подпишет с "матрасниками" трехлетний контракт.

Напомним, "Атлетико" заплатил за Косту 66 миллионов евро. | soccernews.ru