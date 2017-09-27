"Атлетико" установил сумму отступных за Косту

Теги диего костаатлетико мадрид

"Атлетико" установил сумму отступных за КостуМадридский "Атлетико" установил сумму отступных за своего новоиспеченного форварда Диего Косту, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, клубы, которые в будущем изъявят желание приобрести 28-летнего нападающего, должны будут выложить за него 200 миллионов евро. Сам же футболист подпишет с "матрасниками" трехлетний контракт.

Напомним, "Атлетико" заплатил за Косту 66 миллионов евро. | soccernews.ru

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