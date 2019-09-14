"Атлетико" уступил "Реал Сосьедаду"
В 4-м туре испанской Примеры "Атлетико" на выезде уступил "Реал Сосьедаду".
"Реал Сосьедад" - "Атлетико" 2:0
Голы: Эдегор, 58 - 1:0, Монреаль, 61 - 2:0
"Реал Сосьедад": Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Эдегор, Мерино (Сурутуса, 83), Ойарсабаль, Субельдия, Порту (Янузай, 83), Исак (Виллиан Жозе, 73).
"Атлетико": Облак (Адан, 66), Хименес, Савич, Лоди, Триппьер, Лемар (Льоренте, 46), Сауль, Витоло, Коке, Жоау Феликс (Корреа, 57), Диего Коста.
Предупреждения: Субельдия (45), Триппьер (51), Льоренте (60), Диего Коста (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0