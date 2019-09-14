"Атлетико" уступил "Реал Сосьедаду"

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"Атлетико" уступил "Реал Сосьедаду"

В 4-м туре испанской Примеры "Атлетико" на выезде уступил "Реал Сосьедаду".

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" 2:0

Голы: Эдегор, 58 - 1:0, Монреаль, 61 - 2:0

"Реал Сосьедад": Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Эдегор, Мерино (Сурутуса, 83), Ойарсабаль, Субельдия, Порту (Янузай, 83), Исак (Виллиан Жозе, 73).

"Атлетико": Облак (Адан, 66), Хименес, Савич, Лоди, Триппьер, Лемар (Льоренте, 46), Сауль, Витоло, Коке, Жоау Феликс (Корреа, 57), Диего Коста.

Предупреждения: Субельдия (45), Триппьер (51), Льоренте (60), Диего Коста (69).

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