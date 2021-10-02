"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону"

1 Теги барселонаатлетико мадрид

"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону"Фото: твиттер "Атлетико"

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Барселоной".

Голами в составе хозяев отметились Тома Лемар и Луис Суарес. "Матрасники" вышли на второе место и догнали по очкам лидирующий "Реал". "Барса" идет 10-й.

"Атлетико" - "Барселона" 2:0

Голы: Лемар, 23 - 1:0, Суарес, 44 - 2:0

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81), Льоренте, Карраско (Лоди, 81), Коке, де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Суарес (Гризманн, 72), Жоау Феликс (Корреа, 72).

"Барселона": тер Стеген, Мингеса (де Йонг, 75), Пике, Араухо, Дест (Лангле, 86), Бускетс, Коутиньо (Фати, 64), де Йонг, Нико Гонсалес (Серджи Роберто, 46), Гави (Пуч, 75), Депай.

Читайте также: "Валенсия" Черышева не смогла обыграть "Кадис". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А как вы хотели?Реформы дорого стоят... Особенно в начале пути. Мда ... ВЭБ!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло"

"Интер" добыл выездную победу над "Сассуоло"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов