"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону"
Фото: твиттер "Атлетико"
В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Барселоной".
Голами в составе хозяев отметились Тома Лемар и Луис Суарес. "Матрасники" вышли на второе место и догнали по очкам лидирующий "Реал". "Барса" идет 10-й.
"Атлетико" - "Барселона" 2:0
Голы: Лемар, 23 - 1:0, Суарес, 44 - 2:0
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81), Льоренте, Карраско (Лоди, 81), Коке, де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Суарес (Гризманн, 72), Жоау Феликс (Корреа, 72).
"Барселона": тер Стеген, Мингеса (де Йонг, 75), Пике, Араухо, Дест (Лангле, 86), Бускетс, Коутиньо (Фати, 64), де Йонг, Нико Гонсалес (Серджи Роберто, 46), Гави (Пуч, 75), Депай.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14