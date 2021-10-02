"Атлетико" уверенно обыграл "Барселону"

Фото: твиттер "Атлетико"

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Барселоной".

Голами в составе хозяев отметились Тома Лемар и Луис Суарес. "Матрасники" вышли на второе место и догнали по очкам лидирующий "Реал". "Барса" идет 10-й.

"Атлетико" - "Барселона" 2:0

Голы: Лемар, 23 - 1:0, Суарес, 44 - 2:0

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81), Льоренте, Карраско (Лоди, 81), Коке, де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Суарес (Гризманн, 72), Жоау Феликс (Корреа, 72).

"Барселона": тер Стеген, Мингеса (де Йонг, 75), Пике, Араухо, Дест (Лангле, 86), Бускетс, Коутиньо (Фати, 64), де Йонг, Нико Гонсалес (Серджи Роберто, 46), Гави (Пуч, 75), Депай.

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