"Атлетико" уверенно обыграл "Бетис" в Ла Лиге

В матче 7-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" победил севильский "Бетис" со счетом 2:0. Победу "матрасникам" принесли голы Маркоса Льоренте и Луиса Суареса.

Благодаря победе "Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" остался на 10-й позиции.

"Атлетико" Мадрид - "Бетис" Севилья - 2:0 (0:0)

Голы: Льоренте, 46 - 1:0, Суарес, 90 - 2:0

"Атлетико": Облак, Эрмосо (Лоди, 77), Савич, Фелипе, Триппьер, Льоренте, Торрейра (Карраско, 46; Витоло, 83), Коке, Лемар (Эррера, 46), Корреа (Жоау Феликс, 57), Суарес.

"Бетис": Браво, Монтойя, Бартра, Морено, Манди, Родригес (Руис, 80), Каналес, Тельо (Хоакин, 65), Вильям Карвалью (Морон, 65), Фекир, Санабрия (Иглесиас, 80).

Удаление: Монтойя, 74.

Не пропустите: "Севилья" проиграла "Эйбару", "Осасуна" победила "Атлетик". | http://soccernews.ru