"Атлетико" уверенно победил "Бетис" в Ла Лиге

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"Атлетико" уверенно победил "Бетис" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл севильский "Бетис" со счетом 3:1.

Победу "матрасникам" принесли дубль Жоау Фелиша и гол Тома Лемара. В составе хозяев отличился Кристиан Тельо.

"Атлетико", набрав 48 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 46 очками опустился на пятую позицию.

"Бетис" – "Атлетико" - 1:3 (1:1)
Голы: Фелиш, 2 - 0:1, Тельо, 45 - 1:1, Фелиш, 61 - 1:2, Лемар, 80 - 1:3

"Бетис": Браво, Сабали, Руис, Бартра, Гуардадо (Тельо, 11), Хоакин (Хуанми, 66), Вильям Карвалью, Акуоку (Родригес, 58), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 66), Руибаль.

"Атлетико": Облак, Врсалько (Карраско, 21), Фелипе, Хименес, Рейнилду, Лоди (Лемар, 46), Эррера, де Пауль (Серрано, 83), Льоренте, Корреа (Гризманн, 27), Жоау Феликс (Суарес, 82).

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