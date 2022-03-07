"Атлетико" уверенно победил "Бетис" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл севильский "Бетис" со счетом 3:1.
Победу "матрасникам" принесли дубль Жоау Фелиша и гол Тома Лемара. В составе хозяев отличился Кристиан Тельо.
"Атлетико", набрав 48 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 46 очками опустился на пятую позицию.
"Бетис" – "Атлетико" - 1:3 (1:1)
Голы: Фелиш, 2 - 0:1, Тельо, 45 - 1:1, Фелиш, 61 - 1:2, Лемар, 80 - 1:3
"Бетис": Браво, Сабали, Руис, Бартра, Гуардадо (Тельо, 11), Хоакин (Хуанми, 66), Вильям Карвалью, Акуоку (Родригес, 58), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 66), Руибаль.
"Атлетико": Облак, Врсалько (Карраско, 21), Фелипе, Хименес, Рейнилду, Лоди (Лемар, 46), Эррера, де Пауль (Серрано, 83), Льоренте, Корреа (Гризманн, 27), Жоау Феликс (Суарес, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14