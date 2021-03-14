"Атлетико" в большинстве не смог победить "Хетафе"

Завершился матч 27 тура испанской Ла Лиги между "Хетафе" и "Атлетико". Мадридцы, идущие на первом месте, чередуют успешные игры с неудачными. В этот раз им снова не удалось победить. Несмотря на огромное преимущество по владению мячом (73% против 27%), 11 угловым и 7 ударам в створ, "матрасники" не смогли дожать соперника. Не помог даже защитник хозяев Ньом, который получил прямую красную карточку после грубого фола на 70 минуте. Остаток матча "Атлетико" старался забить хотя бы один мяч, но игроки "Хетафе" плотно стали в обороне и успешно тянули время. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 0:0. Результат позволил мадридскому клубу набрать 63 очка и остаться на первой строчке таблицы. У хозяев 15 место и 28 балов.

"Хетафе" - "Атлетико" 0:0 (0:0)



Удаление: Ньом, 70

"Хетафе": Сория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес (Суарес, 65), Унал (Тимор, 90).

"Атлетико": Облак, Савич, Эрмосо (Лемар, 64), Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско (Лоди, 64), Корреа (Дембеле, 64), Суарес.