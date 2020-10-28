"Атлетико" в домашнем матче обыграл "Зальцбург" в Лиге Чемпионов

Теги атлетико мадридред булл зальцбург

"Атлетико" в домашнем матче обыграл "Зальцбург" в Лиге Чемпионов

"Атлетико" в домашнем матче обыграл "Зальцбург" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Чемпионов.

В составе мадридской команды дубль оформил форвард Жоау Феликс.

"Атлетико" - "Зальцбург" - 3:2 (1:1)

Голы: Льоренте, 29 - 1:0, Собослои, 40 - 1:1, Бериша, 47 - 1:2, Жоау Феликс, 52 - 2:2, Жоау Феликс, 85 - 3:2.

"Атлетико": Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Лоди (Эрмосо, 82), Коке, Эррера (Торрейра, 82), Льоренте, Суарес (Лемар, 82), Корреа, Жоау Феликс.

"Зальцбург": Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер (Онгене, 63), Кристенсен, Юнузович (Ашимеру, 64), Собослои, Мвепу, Камара, Дака (Койта, 30. Окафор, 84), Бериша.

В 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико", "Бавария" встретится с "Зальцбургом". Матчи пройдут 3 ноября. 

Не пропустите:  "Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября

Лига Чемпионов: результаты матчей 27 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов