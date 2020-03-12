"Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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"Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Атлетико" в экстра таймах переиграл "Ливерпуль".

Таким образом, в четвертьфинал пробился мадридский клуб.

"Ливерпуль" - "Атлетико" 2:3, первый матч - 0:1

Голы: Вейналдум, 43 - 1:0, Фирмино, 94 - 2:0, Льоренте, 97 - 2:1, Льоренте, 105 - 2:2, Мората, 120 - 2:3

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 105), Хендерсон (Фабиньо, 105), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

"Атлетико": Облак, Фелипе, Триппьер (Врсалько, 90), Савич, Лоди, Сауль, Томас, Корреа (Хименес, 105), Коке, Жоау Феликс (Мората, 103), Диего Коста (Льоренте, 56).

Предупреждения: Мората (119), Александер-Арнолд (119), Сауль (120).

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