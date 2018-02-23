"Атлетико" в этом сезоне половину побед одержал с минимальным преимуществом

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"Атлетико" в этом сезоне половину побед одержал с минимальным преимуществом

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Атлетико" выиграл у "Копенгагена" со счётом 1:0.

Как сообщает Opta, в этом сезоне "матрасники" половину побед одержали с минимальным преимуществом.

Подопечные Диего Симеоне обыгрывали соперников 22 раза во всех турнирах - в 11 случаях "Атлетико" взял верх с разницей в один гол. 

Отметим, что 9 раз мадридцы побеждали со счётом 1:0 и дважды - 2:1. | http://soccernews.ru

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