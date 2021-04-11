"Атлетико" в гостях не смог победить "Бетис"
Фото: Твиттер @LaLigaEN
В Севилье завершился матч 30 тура испанской Ла Лиги. Местный "Бетис" принимал "Атлетико" и смог добиться ничьей 1:1 с одним из лидеров чемпионата. Все голы были забиты еще в первой половине встречи. Сначала полузащитник гостей Карраско открыл счет уже на 5 минуте, а затем Тельо на 20 минуте забил ответный мяч. Второй тайм прошел в обоюдоострых атаках, но результат ни одна из команд не смогла изменить.
Ничья позволила "Атлетико" набрать 67 очков и вновь подняться на первую строчку чемпионата Испании. У хозяев после игры стало 47 набранных баллов и 7 место в турнирной таблице.
"Бетис" - "Атлетико" 1:1 (1:1)
Голы: Карраско, 4 - 0:1, Тельо, 20 - 1:1
"Бетис": Браво, Манди, Эмерсон, Морено, Бартра, Фекир, Каналес, Руибаль (Лайнес, 75), Хоакин (Хуанми, 63), Тельо, Родригес (Вильям Карвалью, 90).
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Триппьер (Врсалько, 78), Коке, Эррера (Витоло, 64), Корреа, Сауль, Жоау Феликс (Торрейра, 48), Карраско.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14