"Атлетико" в гостях не смог победить "Бетис"

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"Атлетико" в гостях не смог победить "Бетис"Фото: Твиттер @LaLigaEN 
В Севилье завершился матч 30 тура испанской Ла Лиги. Местный "Бетис" принимал "Атлетико" и смог добиться ничьей 1:1 с одним из лидеров чемпионата. Все голы были забиты еще в первой половине встречи. Сначала полузащитник гостей Карраско открыл счет уже на 5 минуте, а затем Тельо на 20 минуте забил ответный мяч. Второй тайм прошел в обоюдоострых атаках, но результат ни одна из команд не смогла изменить. 

Ничья позволила "Атлетико" набрать 67 очков и вновь подняться на первую строчку чемпионата Испании. У хозяев после игры стало 47 набранных баллов и 7 место в турнирной таблице.

"Бетис" - "Атлетико" 1:1 (1:1)

Голы: Карраско, 4 - 0:1, Тельо, 20 - 1:1

"Бетис": Браво, Манди, Эмерсон, Морено, Бартра, Фекир, Каналес, Руибаль (Лайнес, 75), Хоакин (Хуанми, 63), Тельо, Родригес (Вильям Карвалью, 90).

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 63), Триппьер (Врсалько, 78), Коке, Эррера (Витоло, 64), Корреа, Сауль, Жоау Феликс (Торрейра, 48), Карраско.

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