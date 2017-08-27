"Атлетико" в гостях уничтожил "Лас Пальмас"

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"Атлетико" в гостях уничтожил "Лас Пальмас"

В рамках второго тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на выезде нанёс сокрушительное поражение "Лас Пальмасу" со счётом 5:1.

"Лас Пальмас" – "Атлетико" - 1:5

Голы: Корреа, 3 - 0:1, Феррейра Карраско, 5 - 0:2, Кальери, 58 - 1:2, Коке, 62 - 1:3, Коке, 75 - 1:4, Парти, 88 - 1:5.

"Лас Пальмас": Чичисола, Бигас, Симон, Лемос, Кастельяно, Фабио Гонсалес (Араухо, 65), Сантана (Бенито Рамирес, 76), Момо (Кастельяно, 76), Виера, Домингес, Кальери.

"Атлетико": Облак, Хименес, Врсалько (Савич, 70), Годин, Люка Эрнандес, Феррейра Карраско, Коке, Парти, Сауль, Корреа (Торрес, 65), Вьетто (Габи, 55).

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