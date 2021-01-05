"Атлетико" в концовке вырывает победу, а "Валенсия" все еще на дне: все результаты 17-го тура Ла Лиги

В Испании завершились все матчи 17-го тура Ла Лиги. "Валенсия" Черышева смогла дома добыть только одно очко в матче с "Кадисом" и все еще близка к зоне вылета. "Атлетико", благодаря голу Суареса в концовке игры против "Алавеса", остался на 1 строке таблицы. Представляем все результаты 17-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:



"Вильярреал" - "Леванте" - 2:1

"Бетис" - "Севилья" - 1:1

"Хетафе" - "Вальядолид" - 0:1

"Реал" - "Сельта" - 2:0

"Атлетик" - "Эльче" - 1:0

"Алавес" - "Атлетико" - 1:2

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 1:1

"Эйбар" - "Гранада" - 2:0

"Уэска" - "Барселона" - 0:1

"Валенсия" - "Кадис" - 1:1