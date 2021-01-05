"Атлетико" в концовке вырывает победу, а "Валенсия" все еще на дне: все результаты 17-го тура Ла Лиги

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"Атлетико" в концовке вырывает победу, а "Валенсия" все еще на дне: все результаты 17-го тура Ла ЛигиВ Испании завершились все матчи 17-го тура Ла Лиги. "Валенсия" Черышева смогла дома добыть только одно очко в матче с "Кадисом" и все еще близка к зоне вылета. "Атлетико", благодаря голу Суареса в концовке игры против "Алавеса", остался на 1 строке таблицы. Представляем все результаты 17-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Вильярреал" - "Леванте" - 2:1
"Бетис" - "Севилья" - 1:1
"Хетафе" - "Вальядолид" - 0:1
"Реал" - "Сельта" - 2:0
"Атлетик" - "Эльче" - 1:0
"Алавес" - "Атлетико" - 1:2
"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 1:1
"Эйбар" - "Гранада" - 2:0
"Уэска" - "Барселона" - 0:1
"Валенсия" - "Кадис" - 1:1

Турнирная таблица: "Атлетико" (38), "Реал" (36), "Реал Сосьедад" (30), "Вильярреал" (29), "Барселона" (28),  "Севилья" (27), "Гранада" (24),"Сельта" (23), "Атлетик" (21), "Бетис" (20), "Кадис" (20), "Эйбар" (19), "Леванте" (18), "Алавес" (18), "Вальядолид" (18), "Хетафе" (17), "Валенсия" (16), "Эльче" (16), "Осасуна" (14), "Уэска" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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