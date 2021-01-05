"Атлетико" в концовке вырывает победу, а "Валенсия" все еще на дне: все результаты 17-го тура Ла Лиги
В Испании завершились все матчи 17-го тура Ла Лиги. "Валенсия" Черышева смогла дома добыть только одно очко в матче с "Кадисом" и все еще близка к зоне вылета. "Атлетико", благодаря голу Суареса в концовке игры против "Алавеса", остался на 1 строке таблицы. Представляем все результаты 17-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Вильярреал" - "Леванте" - 2:1
"Бетис" - "Севилья" - 1:1
"Хетафе" - "Вальядолид" - 0:1
"Реал" - "Сельта" - 2:0
"Атлетик" - "Эльче" - 1:0
"Алавес" - "Атлетико" - 1:2
"Реал Сосьедад" - "Осасуна" - 1:1
"Эйбар" - "Гранада" - 2:0
"Уэска" - "Барселона" - 0:1
"Валенсия" - "Кадис" - 1:1
Турнирная таблица: "Атлетико" (38), "Реал" (36), "Реал Сосьедад" (30), "Вильярреал" (29), "Барселона" (28), "Севилья" (27), "Гранада" (24),"Сельта" (23), "Атлетик" (21), "Бетис" (20), "Кадис" (20), "Эйбар" (19), "Леванте" (18), "Алавес" (18), "Вальядолид" (18), "Хетафе" (17), "Валенсия" (16), "Эльче" (16), "Осасуна" (14), "Уэска" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14