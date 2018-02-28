"Атлетико" в Мадриде проэкзаменует "Леганес"
"Атлетико" – "Леганес"
Стадион: "Ванда Метрополитано"
Начало матча: 23:30
Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес
"Атлетико" в матче 26 тура Примеры встретится с "Леганесом". "Огурцы" в прошлом сезоне впервые выступили в элитном дивизионе, команда сумела занять спасительное 17 место и избежать вылета, в текущем сезоне результаты "Леганеса" немного лучше, клуб вряд ли будет бороться за выживание, на данный момент есть запас в 11 очков перед Лас-Пальмасом".
В последнее время "Леганес" не радует своих болельщиков, команда не выиграла в феврале ни одного матча, набрав два очка в играх с "Хетафе" и "Лас-Пальмасом" и забив только один гол. Хотя атака в целом не самое сильное звено "огурцов", их лучший бомбардир Габриэль отправил в ворота соперников четыре мяча, у остальных игроков не больше двух голов. Место в середине таблицы "Леганес" занимает благодаря обороне, клуб пропустил только 28 мячей.
"Атлетико" занимает второе место, отставая от "Барселоны" на семь очков, для "матрасников" очень важна очная дуэль, которая состоится уже в это воскресенье. Если команде Симеоне удастся победить каталонцев на их поле и сократить отставание до семи пунктов, интрига в чемпионате возродится. В противном случае "Барселона" уже фактически гарантирует себе чемпионский титул. Отрыв "Атлетико" от третьего места также существенный, клуб гораздо стабильнее "Реала" и "Валенсии", но все равно расслабляться не стоит.
Интересные факты противостояния:
В матче первого круга команды сыграли вничью 0:0.
"Атлетико" и "Леганес" сыграли между собой три игры: одна победа "матрасников", две ничьи, разница мячей – 2:0.
"Атлетико" выиграл пять последних игр, у "Леганеса" столько же матчей без побед.
"Леганес" – одна из трех испанских команд, которой "Атлетико" еще не забивал в этом сезоне.
Ориентировочные составы:
"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Филипе Луис, Корреа, Сауль, Габи, Коке, Коста, Гризманн.
"Леганес": Куэльяр, Зальдуа, Бустинза, Мантовани, Рико, Эрасо, Габриэль, Гумбао, Эль-Жар, Геррейро, Амрабат.
Прогноз на матч "Атлетико" - "Леганес":
"Атлетико" в текущем сезоне только четыре раза забил больше двух мячей, наверняка "матрасники" ограничатся одним или двумя голами и сегодня. Отстоять ничью у "Леганеса" шансов мало, но сыграть достойно они должны.
Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 1.25, на ничью – 5.20, на "Леганес" – 14.00.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
За "курортными" тремя очками? "Барселона" на Канарских островах проэкзаменует "Лас-Пальмас"
-
"Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии
-
Бенефис Гризманна: "Атлетико" громит "Леганес"
-
ПСЖ снова громит "Марсель" и выходит в полуфинал Кубка Франции
-
Гризманн вошел в пятерку самых результативных игроков из Ла Лиги с сезона 2014/15
Лента новостей
-
Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"
-
За "курортными" тремя очками? "Барселона" на Канарских островах проэкзаменует "Лас-Пальмас"
-
"Лацио" – "Милан" – 0:0, пен. 4:5 (обзор)
-
"Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии
-
"Атлетико" - "Леганес" - 4:0 (обзор)
-
Бенефис Гризманна: "Атлетико" громит "Леганес"
-
"Эйбар" – "Вильярреал" - 1:0 (обзор)
-
Черышев не помог "Вильярреалу" избежать поражения от "Эйбара"
-
Дортмундская "Боруссия" хочет продлить Ройса
-
ПСЖ – "Марсель" – 3:0 (обзор)
-
Ван Перси забил 300-й гол в карьере
-
ПСЖ снова громит "Марсель" и выходит в полуфинал Кубка Франции
-
Гризманн - стал первым игроком "Атлетико" в 21 веке, сделавшим хет-трик в двух матчах подряд
-
"Тоттенхэм" – "Рочдейл" - 6:1 (обзор)
-
Ткачев: "Меня звали в "Штутгарт", но я выбрал ЦСКА"
-
Хет-трик Льоренте вывел "Тоттенхэм" в четвертьфинал Кубка Англии
-
АЗ и "Фейеноорд" сыграют в финале Кубка Голландии
-
Марсело и Кроос должны восстановиться к матчу с ПСЖ, Модрич - вряд ли
-
Гризманн вошел в пятерку самых результативных игроков из Ла Лиги с сезона 2014/15
-
Гризманн - третий игрок "Атлетико" в 21 веке, забивший за клуб более 100 голов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Сельта Виго
|25
|35
|9
|Эйбар
|25
|35
|10
|Жирона
|25
|34
|11
|Хетафе
|25
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13