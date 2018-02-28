"Атлетико" в Мадриде проэкзаменует "Леганес"

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"Атлетико" в Мадриде проэкзаменует "Леганес""Атлетико" – "Леганес"

Стадион: "Ванда Метрополитано"

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес

"Атлетико" в матче 26 тура Примеры встретится с "Леганесом". "Огурцы" в прошлом сезоне впервые выступили в элитном дивизионе, команда сумела занять спасительное 17 место и избежать вылета, в текущем сезоне результаты "Леганеса" немного лучше, клуб вряд ли будет бороться за выживание, на данный момент есть запас в 11 очков перед Лас-Пальмасом".

В последнее время "Леганес" не радует своих болельщиков, команда не выиграла в феврале ни одного матча, набрав два очка в играх с "Хетафе" и "Лас-Пальмасом" и забив только один гол. Хотя атака в целом не самое сильное звено "огурцов", их лучший бомбардир Габриэль отправил в ворота соперников четыре мяча, у остальных игроков не больше двух голов. Место в середине таблицы "Леганес" занимает благодаря обороне, клуб пропустил только 28 мячей.

"Атлетико" занимает второе место, отставая от "Барселоны" на семь очков, для "матрасников" очень важна очная дуэль, которая состоится уже в это воскресенье. Если команде Симеоне удастся победить каталонцев на их поле и сократить отставание до семи пунктов, интрига в чемпионате возродится. В противном случае "Барселона" уже фактически гарантирует себе чемпионский титул. Отрыв "Атлетико" от третьего места также существенный, клуб гораздо стабильнее "Реала" и "Валенсии", но все равно расслабляться не стоит.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга команды сыграли вничью 0:0.

"Атлетико" и "Леганес" сыграли между собой три игры: одна победа "матрасников", две ничьи, разница мячей – 2:0.

"Атлетико" выиграл пять последних игр, у "Леганеса" столько же матчей без побед.

"Леганес" – одна из трех испанских команд, которой "Атлетико" еще не забивал в этом сезоне.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Филипе Луис, Корреа, Сауль, Габи, Коке, Коста, Гризманн.

"Леганес": Куэльяр, Зальдуа, Бустинза, Мантовани, Рико, Эрасо, Габриэль, Гумбао, Эль-Жар, Геррейро, Амрабат.

Прогноз на матч "Атлетико" - "Леганес":

"Атлетико" в текущем сезоне только четыре раза забил больше двух мячей, наверняка "матрасники" ограничатся одним или двумя голами и сегодня. Отстоять ничью у "Леганеса" шансов мало, но сыграть достойно они должны.

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 1.25, на ничью – 5.20, на "Леганес" – 14.00.

Вячеслав Горбачев

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1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Бетис 25 36
8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
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