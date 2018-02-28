"Атлетико" в Мадриде проэкзаменует "Леганес"

"Атлетико" – "Леганес"

Стадион: "Ванда Метрополитано"

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес

"Атлетико" в матче 26 тура Примеры встретится с "Леганесом". "Огурцы" в прошлом сезоне впервые выступили в элитном дивизионе, команда сумела занять спасительное 17 место и избежать вылета, в текущем сезоне результаты "Леганеса" немного лучше, клуб вряд ли будет бороться за выживание, на данный момент есть запас в 11 очков перед Лас-Пальмасом".

В последнее время "Леганес" не радует своих болельщиков, команда не выиграла в феврале ни одного матча, набрав два очка в играх с "Хетафе" и "Лас-Пальмасом" и забив только один гол. Хотя атака в целом не самое сильное звено "огурцов", их лучший бомбардир Габриэль отправил в ворота соперников четыре мяча, у остальных игроков не больше двух голов. Место в середине таблицы "Леганес" занимает благодаря обороне, клуб пропустил только 28 мячей.

"Атлетико" занимает второе место, отставая от "Барселоны" на семь очков, для "матрасников" очень важна очная дуэль, которая состоится уже в это воскресенье. Если команде Симеоне удастся победить каталонцев на их поле и сократить отставание до семи пунктов, интрига в чемпионате возродится. В противном случае "Барселона" уже фактически гарантирует себе чемпионский титул. Отрыв "Атлетико" от третьего места также существенный, клуб гораздо стабильнее "Реала" и "Валенсии", но все равно расслабляться не стоит.

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга команды сыграли вничью 0:0.

"Атлетико" и "Леганес" сыграли между собой три игры: одна победа "матрасников", две ничьи, разница мячей – 2:0.

"Атлетико" выиграл пять последних игр, у "Леганеса" столько же матчей без побед.

"Леганес" – одна из трех испанских команд, которой "Атлетико" еще не забивал в этом сезоне.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Филипе Луис, Корреа, Сауль, Габи, Коке, Коста, Гризманн.

"Леганес": Куэльяр, Зальдуа, Бустинза, Мантовани, Рико, Эрасо, Габриэль, Гумбао, Эль-Жар, Геррейро, Амрабат.

Прогноз на матч "Атлетико" - "Леганес":

"Атлетико" в текущем сезоне только четыре раза забил больше двух мячей, наверняка "матрасники" ограничатся одним или двумя голами и сегодня. Отстоять ничью у "Леганеса" шансов мало, но сыграть достойно они должны.

Букмекеры предлагают на победу "Атлетико" коэффициент 1.25, на ничью – 5.20, на "Леганес" – 14.00.

Вячеслав Горбачев

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