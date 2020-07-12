"Атлетико" в меньшинстве переиграл "Бетис" в матче Примеры
В рамках 36-го тура испанской Примеры "Атлетико" одержал победу над "Бетисом".
"Матрасники" по-прежнему занимают третье место. "Бетис" идет 13-м.
"Атлетико" - "Бетис" 1:0
Гол: Диего Коста, 74 - 1:0
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер (Арьяс, 42), Лоди, Томас, Сауль (Витоло, 55), Льоренте (Феррейра Карраско, 55), Коке, Корреа (Фелипе, 61), Мората (Диего Коста, 55).
"Бетис": Дани Мартин, Бартра, Барраган (Эмерсон, 70), Сидней, Морено (Тельо, 83), Вильям Карвалью (Хоакин, 70), Родригес, Каналес, Гуардадо (Педраса, 43), Фекир, Морон (Иглесиас, 83).
Удаление: Эрмосо (57).
На 22-й и 35-й минутах "Атлетико" не реализовал пенальти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14