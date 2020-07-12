"Атлетико" в меньшинстве переиграл "Бетис" в матче Примеры

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"Атлетико" в меньшинстве переиграл "Бетис" в матче Примеры

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Атлетико" одержал победу над "Бетисом".

"Матрасники" по-прежнему занимают третье место. "Бетис" идет 13-м.

"Атлетико" - "Бетис" 1:0

Гол: Диего Коста, 74 - 1:0

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер (Арьяс, 42), Лоди, Томас, Сауль (Витоло, 55), Льоренте (Феррейра Карраско, 55), Коке, Корреа (Фелипе, 61), Мората (Диего Коста, 55).

"Бетис": Дани Мартин, Бартра, Барраган (Эмерсон, 70), Сидней, Морено (Тельо, 83), Вильям Карвалью (Хоакин, 70), Родригес, Каналес, Гуардадо (Педраса, 43), Фекир, Морон (Иглесиас, 83).

Удаление: Эрмосо (57).      

На 22-й и 35-й минутах "Атлетико" не реализовал пенальти.

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