"Атлетико" в пятый раз подряд не проиграл "Реалу" на выезде в Ла Лиге

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"Атлетико" в пятый раз подряд не проиграл "Реалу" на выезде в Ла Лиге

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Атлетико" сыграл вничью с "Реалом" (1:1).

Стоит отметить, что "матрасники" в пятый раз подряд избежали поражения на "Сантьяго Бернабеу" (3 победы и 2 ничьих) в матчах Ла Лиги.

В последний раз "Реал" дома побеждал "Атлетико" в декабре 2012 года со счетом 2:0.

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