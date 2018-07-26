"Атлетико" в серии пенальти переигрывает "Арсенал"

Мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" впервые после летнего отпуска предстали перед футбольной общественностью в Сингапуре на Национальном стадионе. Команды стартовали в рамках Международного кубка чемпионов, и параллельно начинали готовиться к новому сезону. Еще до игры было известно, что "матрасники" сыграют составом далеким от оптимального. В этом плане "канониры" были в более выгодном положении. Унаи Эмери мог рассчитывать на многих лидеров своей команды.

Активность именно лондонской команды с первых минут не стала неожиданностью. Ремзи, Смит, Ляказетт и Обамеянг довольно неплохо организовывали атаки на ворота испанцев. Последний из перечисленных игроков мог отличиться после розыгрыша углового, но пробил рядом со штангой. А на 22-й минуте уже Облаку пришлось демонстрировать все чудеса реакции. Ремзи вошел в штрафную с левого фланга и выполнил передачу на Ляказетта. Александр выиграл борьбу за мяч у Мойя, а затем пробил в ближний угол ворот, но голкипер "Атлетико" сыграл надежно и перевел мяч на угловой.

После этого взбодрились и "матрасники". Вскоре Вьетто простреливал в штрафную, но Гамейро совсем немного не успел к мячу. А на 33-й минуте "канониры" отметились отличной контратакой, в результате которой Ляказетт ворвался в штрафную и с острого угла пробивал в ближний – Облак и здесь сыграл безупречно.

Гол же случился весьма неожиданно. Редкий выпад игроков "Атлетико" привел к тому, что Корреа на правом фланге ушел от Холдинга, вошел в штрафную площадь и выполнил передачу в центр, Вьетто с правой пробил в угол ворот и не оставил шансов Лено на спасение – 1:0.

Однако преимущество испанцев продержалось недолго. В дебюте второго тайма "Арсенал" выровнял положение в матче. Смит на половине поля мадридского клуба ушел от нескольких игроков команды соперников, а затем, примерно с 22-х метров, пробил точно в верхний угол ворот. Адан, в перерыве сменивший в рамке Облака, при всем желании не мог спасти свою команду – 1:1.

Командам пришлось начинать все сначала. Причем в прямом смысле слова, так как вскоре оба тренера сделали большое количество замен. Фактически вторую половину тайма и "матрасники" и "канониры" играли в новом сочетании. И Симеоне и Эмери выпустили большое количество молодых футболистов, та как сказать, ближайший резерв. О какой-либо сыгранности речь уже не шла. По большому счету, каждый старался проявить себя индивидуально.

Из голевых моментов второго тайма пожалуй стоит выделить эпизод с участием все того же Вьетто. Лусиано с близкого расстояния пытался переиграть Чеха, но голкипер "Арсенала" вытащил, казалось бы, мертвый мяч.

Прекрасно сыграли вратари обеих команд и в серии послематчевых пенальти, которая была назначена согласно положению регламента турнира. Особенно отличился Антонио Адан, который не только парировал три удара "канониров", но и забил победный гол в ворота Чеха.

Вот такой весьма интересный поединок провели между собой "Атлетико" и "Арсенал", порадовав сингапурскую публику даже футбольной "лотереей".

"Атлетико" – "Арсенал" – 1:1, пен. 3:1

Голы: Вьетто, 41 – 1:0. Смит, 47 – 1:1.

Послематчевые пенальти: Корреа – 0:0 (штанга). Мхитарян – 0:0 (вратарь). Эрнандес – 1:0. Уиллок – 1:0 (вратарь). Борха – 1:0 (вратарь). Мэйтленд-Найлс – 1:1. Мольехо – 2:1. Нкетиа – 2:1 (вратарь). Адан – 3:1.

"Атлетико": Облак (Адан, 46), Олабе (Родригес, 74), Монтеро (К.Муньос, 74), Мойя (Солано, 74), Хуанфран (Фандиньо, 74), Томас (Пуньяль, 74), Эрнандес, Х.Муньос (Пинчи, 64), Корреа, Гамейро (Борха, 74), Вьетто (Мольехо, 74).

"Арсенал": Лено (Чех, 46), Мустафи (Сократис, 63), Холдинг (Мавропанос, 63), Колашинац, Бельерин (Чемберс, 63), Ремзи (Осей-Туту, 63), Смит (Мэйтленд-Найлс, 63), Гюэндузи (Уиллок, 74), Ляказетт (Мхитарян, 63), Нелсон (Перес, 63), Обамеянг (Нкетиа, 63).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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