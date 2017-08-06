"Атлетико" в товарищеском матче обыграл "Брайтон"

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"Атлетико" в товарищеском матче обыграл "Брайтон"Мадридский "Атлетико" в товарищеском матче обыграл английский "Брайтон" со счетом 3:2.

"Брайтон" - "Атлетико" - 2:3

Голы: Гайтан, 42 - 0:1, Гросс, 61 - 1:1, Торрес, 67 - 1:2, Сидуэлл, 77 - 2:2, Эрнандес, 89 - 2:3.

"Атлетико" (стартовый состав): Облак, Габи, Гайтан, Гризманн, Карраско, Коке, Эрнандес, Савич, Торрес, Хименес, Хуанфран.

Напомним, сегодня "Арсенал" обыграл "Челси" и выиграл Суперкубок Англии

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