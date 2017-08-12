"Атлетико" в товарищеском матче победил "Леганес"

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"Атлетико" в товарищеском матче победил "Леганес"

В рамках подготовки к новому сезону мадридский "Атлетико" провёл товарищеский матч с "Леганесом". Единственный гол в этом поединке был забит в середине второго тайма хавбеком "матрасников" Хуаном Морено.

"Леганес" – "Атлетико" - 0:1

Гол: Морено, 66 - 0:1.

"Атлетико" (стартовый состав): Мойя, Гонсалес, Годин, Хуанфран, Фернандес, Баре, Сауль, Морено, Парти, Корреа, Вьетто.

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