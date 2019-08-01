"Атлетико" в товарищеском матче разгромил сборную звёзд МЛС
В Орландо завершился товарищеский матч между мадридским "Атлетико" и сборной звёзд МЛС.
"Матрасники" одержали крупную победу со счётом 3:0. Голы в свой актив записали Маркос Льоренте, Жоау Фелиш и Диего Коста.
А вот топ-игроки американской лиги не смогли отличиться, несмотря на наличие в составе Бастиана Швайнштайгера, Нани, Карлоса Велы, Уэйна Руни, Златана Ибрагимовича и многих других.
Звёзды МЛС - "Атлетико" - 0:3
Голы: Льоренте, 43 - 0:1, Фелиш, 85 - 0:2, Коста, 90 - 0:3.
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Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32