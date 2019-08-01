"Атлетико" в товарищеском матче разгромил сборную звёзд МЛС

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"Атлетико" в товарищеском матче разгромил сборную звёзд МЛС

В Орландо завершился товарищеский матч между мадридским "Атлетико" и сборной звёзд МЛС.

"Матрасники" одержали крупную победу со счётом 3:0. Голы в свой актив записали Маркос Льоренте, Жоау Фелиш и Диего Коста.

А вот топ-игроки американской лиги не смогли отличиться, несмотря на наличие в составе Бастиана Швайнштайгера, Нани, Карлоса Велы, Уэйна Руни, Златана Ибрагимовича и многих других.

Звёзды МЛС - "Атлетико" - 0:3

Голы: Льоренте, 43 - 0:1, Фелиш, 85 - 0:2, Коста, 90 - 0:3.

Не пропустите: "Анжер" и "Арсенал" сыграли вничью в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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