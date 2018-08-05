Сегодня мадридский "Атлетико" в товарищеском матче сыграл вничью со "Штутгартом".

"Штутгарт" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Дидави, 58 - 1:0, Муньос, 60 - 1:1.

"Атлетико": Адан, Хуанфран (Морено, 46), Родри, Олабе (Солано, 62), А. Родригес, Монтеро, Коке (Карпинтеро, 46), Сауль (Фандино, 46), Мартинш (Исаак, 46), Лемар (Муньос, 46), Корреа (Пуньяль Родригес, 69).

Напомним, "Атлетико" установил новый рекорд по проданным абонементам. | soccernews.ru