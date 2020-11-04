"Атлетико" в восьмой раз подряд не проиграл в России

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"Атлетико" в восьмой раз подряд не проиграл в России

Мадридский "Атлетико" ни разу не проиграл ни в одном из восьми матчей в России. 3 ноября в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов испанский клуб на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1).

В восьми матчах в России "Атлетико" одержал пять побед при трех ничьих. Разница мячей 16-7 в пользу "матрасников".

Ранее "Атлетико" играл с россискими клубами следующим образом: 

1972 - "Спартак" - "Атлетико" - 1:2

2007 - "Локомотив" - "Атлетико" - 3:3

2013 - "Рубин" - "Атлетико" - 0:1

2013 - "Зенит" - "Атлетико" - 1:1

2016 - "Ростов" - "Атлетико" - 0:1

2018 - "Локомотив" - "Атлетико" - 1:5

2019 - "Локомотив" - "Атлетико" - 0:2

Не пропустите: "Атлетико" вышел на 4-е место в истории Ла Лиги по длине беспроигрышной серии. | http://soccernews.ru
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