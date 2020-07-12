"Атлетико" в восьмой раз подряд пробился в Лигу Чемпионов

Мадридский "Атлетико" благодаря победе в 36-м туре чемпионата Испании над "Бетисом" (1:0) гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов.

"Матрасники" точно не опустятся ниже четвертого места, поэтому в восьмой раз примут участие в сильнейшем футбольном турнире Европы.

Всего "Атлетико" сыграет в Лиге Чемпионов в 16-й раз. Стоит отметить, что до того, как клуб возглавил Диего Симеоне, мадридцы всего 8 раз играли в Кубке/Лиги Чемпионов за всю историю.

Не пропустите: Месси повторил достижение Анри. | http://soccernews.ru