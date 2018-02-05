"Атлетико" - "Валенсия" - 1:0 (обзор)

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"Атлетико" - "Валенсия" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Атлетико" и "Валенсией".

Читайте также: Благодаря голу Корреа "Атлетико" празднует домашнюю победу над "Валенсией". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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