"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" вышли в следующий раунд Кубка Испании
"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" одержали победы в Кубке Испании и завоевали путевки в следующий раунд турнира.
"Кардассар" - "Атлетико" 0:3
Голы: Лемар, 24 - 0:1, Рикард Санчес, 42 - 0:2, Врсалько, 83 - 0:3
"Атлетико": Грбич, Эрмосо, Лоди, Рикард Санчес (Врсалько, 76), Фелипе, Торрейра, Кондогбиа, Лемар (Камельо, 71), Сауль, Корреа (Санабрия, 84), Витоло (Шапонич, 70).
"Террасса" - "Валенсия" 2:4
Голы: Паскаль, 9 - 1:0, Алекс, 50 - 2:0, Солер (пен), 83 - 2:1, Муса, 90 - 2:2, Гедеш, 103 - 2:3, Гедеш, 108 - 2:4
"Валенсия": Риверо, Хесус Васкес (Муса, 86), Тьерри Коррейя, Молина, Мангаля, Эскердо (Солер, 71), Джейсон (Алекс Бланко, 55), Черышев (Гедеш, 71), Куандреди (Рачич, 55), Вальехо, Собрино.
Удаления: Молина (53), Лукас (89).
"Лейоа" - "Вильярреал" 0:6
Голы: Пино, 6 - 0:1, Фер Ниньо (пен), 20 - 0:2, Коста, 60 - 0:3, Шакла, 66 - 0:4, Миллан, 82 - 0:5, Педраса, 90 - 0:6
"Вильярреал": Рульи, Фойт (Карло Адриано, 78), Фунес Мори, Марио Гаспар, Педраса, Раба (Миллан, 78), Пино (Кубо, 69), Коста (Парехо, 72), Алекс Баэна, Шакла, Фер Ниньо (Тригерос, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14