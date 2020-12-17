"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" вышли в следующий раунд Кубка Испании

"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" одержали победы в Кубке Испании и завоевали путевки в следующий раунд турнира.

"Кардассар" - "Атлетико" 0:3

Голы: Лемар, 24 - 0:1, Рикард Санчес, 42 - 0:2, Врсалько, 83 - 0:3

"Атлетико": Грбич, Эрмосо, Лоди, Рикард Санчес (Врсалько, 76), Фелипе, Торрейра, Кондогбиа, Лемар (Камельо, 71), Сауль, Корреа (Санабрия, 84), Витоло (Шапонич, 70).



"Террасса" - "Валенсия" 2:4

Голы: Паскаль, 9 - 1:0, Алекс, 50 - 2:0, Солер (пен), 83 - 2:1, Муса, 90 - 2:2, Гедеш, 103 - 2:3, Гедеш, 108 - 2:4

"Валенсия": Риверо, Хесус Васкес (Муса, 86), Тьерри Коррейя, Молина, Мангаля, Эскердо (Солер, 71), Джейсон (Алекс Бланко, 55), Черышев (Гедеш, 71), Куандреди (Рачич, 55), Вальехо, Собрино.

Удаления: Молина (53), Лукас (89).



"Лейоа" - "Вильярреал" 0:6

Голы: Пино, 6 - 0:1, Фер Ниньо (пен), 20 - 0:2, Коста, 60 - 0:3, Шакла, 66 - 0:4, Миллан, 82 - 0:5, Педраса, 90 - 0:6

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Карло Адриано, 78), Фунес Мори, Марио Гаспар, Педраса, Раба (Миллан, 78), Пино (Кубо, 69), Коста (Парехо, 72), Алекс Баэна, Шакла, Фер Ниньо (Тригерос, 69).

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