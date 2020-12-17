"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" вышли в следующий раунд Кубка Испании

Теги атлетико мадридваленсиявильярреал

"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" вышли в следующий раунд Кубка Испании

"Атлетико", "Валенсия" и "Вильярреал" одержали победы в Кубке Испании и завоевали путевки в следующий раунд турнира.

"Кардассар" - "Атлетико" 0:3

Голы: Лемар, 24 - 0:1, Рикард Санчес, 42 - 0:2, Врсалько, 83 - 0:3

"Атлетико": Грбич, Эрмосо, Лоди, Рикард Санчес (Врсалько, 76), Фелипе, Торрейра, Кондогбиа, Лемар (Камельо, 71), Сауль, Корреа (Санабрия, 84), Витоло (Шапонич, 70).


"Террасса" - "Валенсия" 2:4

Голы: Паскаль, 9 - 1:0, Алекс, 50 - 2:0, Солер (пен), 83 - 2:1, Муса, 90 - 2:2, Гедеш, 103 - 2:3, Гедеш, 108 - 2:4

"Валенсия": Риверо, Хесус Васкес (Муса, 86), Тьерри Коррейя, Молина, Мангаля, Эскердо (Солер, 71), Джейсон (Алекс Бланко, 55), Черышев (Гедеш, 71), Куандреди (Рачич, 55), Вальехо, Собрино.

Удаления: Молина (53), Лукас (89).


"Лейоа" - "Вильярреал" 0:6

Голы: Пино, 6 - 0:1, Фер Ниньо (пен), 20 - 0:2, Коста, 60 - 0:3, Шакла, 66 - 0:4, Миллан, 82 - 0:5, Педраса, 90 - 0:6

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Карло Адриано, 78), Фунес Мори, Марио Гаспар, Педраса, Раба (Миллан, 78), Пино (Кубо, 69), Коста (Парехо, 72), Алекс Баэна, Шакла, Фер Ниньо (Тригерос, 69).

Читайте также: "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" и вышла на пятое место в Примере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 декабря

Главные новости дня: 16 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов