"Атлетико" - "Валенсия": видеотрансляция матча Примеры
В матче 34-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле сыграет с "Валенсией".
Смотрите на Soccernews.ru прямую видеотрансляцию матча.
Начало встречи в 20:30 мск.
После 33 туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, "Валенсия" находится на 5-й позиции.
В случае победы "Валенсии" "Барселона" досрочно станет чемпионом Испании.
Не пропустите: "Атлетико" летом потеряет двух ветеранов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Маркизио пропустит остаток нынешнего сезона
-
"Зенит" сообщил результаты медосмотра Кокорина, который содержится в СИЗО
-
Экс-девушка Мамаева: "За футболистами ездят так называемые охотницы, готовые воплотить любые фантазии"
-
Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании
-
Представитель СИЗО: "Врач опасается, что у Кокорина наступает атрофия мышц"
Лента новостей
-
На матче "Зенит" - "Динамо" устроили издевательский перформанс
-
В матче "Ахмат" - "Краснодар" победитель не был выявлен
-
Дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"
-
"Аталанта" определилась с ценой на Сапату
-
"Зенит-2" проиграл "Армавиру" и теперь точно вылетит из ФНЛ
-
Карпин рассказал, что могло повлиять на травму Еременко
-
"Ювентус" поддержал Маркизио, который сегодня был прооперирован
-
Игуаин появился в образе Элвиса Пресли на дне рождения Давида Луиза
-
Дзюба и Азмун - в старте "Зенита" на матч с "Динамо"
-
"Атлетико" - "Валенсия": видеотрансляция матча Примеры
-
Маркизио пропустит остаток нынешнего сезона
-
Джовинко - первый игрок, забивавший голы в Лигах чемпионов трех континентов
-
Ван Дейк может быть признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA
-
Моуринью: "Со мной тяжело тем игрокам, которые не настолько амбициозны, как я"
-
Бывшая девушка Мамаева: "Однажды Павел так распоясался, что Широков дал ему в глаз"
-
Чугунов: "Кокорин попросил организовать ему и Мамаеву комнату в суде"
-
"Манчестер Сити" опубликовал яркий ролик к матчу с "Манчестер Юнайтед" в стиле "Мстителей"
-
"Зенит" сообщил результаты медосмотра Кокорина, который содержится в СИЗО
-
"Интер" хочет обменять Икарди на Кавани
-
Маркизио перенес операцию на колене
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28