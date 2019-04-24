"Атлетико" - "Валенсия": видеотрансляция матча Примеры

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"Атлетико" - "Валенсия": видеотрансляция матча Примеры

В матче 34-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле сыграет с "Валенсией".

Смотрите на Soccernews.ru прямую видеотрансляцию матча.

Начало встречи в 20:30 мск.

После 33 туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, "Валенсия" находится на 5-й позиции.

В случае победы "Валенсии" "Барселона" досрочно станет чемпионом Испании.

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4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Валенсия Валенсия 33 52
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