"Атлетико" - "Вальядолид" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)

Теги атлетико мадридреал вальядолид

"Атлетико" - "Вальядолид" - 1:0 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Атлетико" и "Вальядолидом".

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5 Севилья Севилья 34 55
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9 Эспаньол Эспаньол 34 43
10 Бетис Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес Леганес 34 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Вильярреал Вильярреал 34 39
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19 Уэска Уэска 34 29
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