"Атлетико" ведет переговоры по Гризманну

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Будущее форварда "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Маттео Моретто, мадридский "Атлетико" ведет переговоры по трансферу француза.

По информации источника, "матрасники" не хотят брать игрока в аренду с обязательным правом выкупа.

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани пытается найти выход из ситуации.

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