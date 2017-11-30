"Атлетико" ведет переговоры по трансферу форварда сборной Аргентины

Мадридский "Атлетико" ведет переговоры по трансферу форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.

Как информирует El Mundo Deportivo, в настоящее время агент 20-летнего нападающего Роландо Сарате находится в столице Испании, где предположительно, он провел встречу с представителями "матрасников". Ожидается, что игрок сборной Аргентины переберется в "Атлетико" летом следующего года. Его трансфер оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, вчера "Атлетико" разгромил "Эльче" и вышел в 1/8 финала кубка Испании. | soccernews.ru