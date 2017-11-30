"Атлетико" ведет переговоры по трансферу форварда сборной Аргентины

Теги атлетико мадридлаутаро мартинесрасинг клуб

"Атлетико" ведет переговоры по трансферу форварда сборной АргентиныМадридский "Атлетико" ведет переговоры по трансферу форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.

Как информирует El Mundo Deportivo, в настоящее время агент 20-летнего нападающего Роландо Сарате находится в столице Испании, где предположительно, он провел встречу с представителями "матрасников". Ожидается, что игрок сборной Аргентины переберется в "Атлетико" летом следующего года. Его трансфер оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, вчера "Атлетико" разгромил "Эльче" и вышел в 1/8 финала кубка Испании. | soccernews.ru

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