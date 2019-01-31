"Атлетико" вернул аргентинского защитника
Аргентинский защитник "Атлетико" Неуэн Перес вернулся в команду из аренды в "Аргентинос Хуниорс", сообщает официальный твиттер клуба.
18-летний Перес перешел в "Атлетико" из "Аргентинос Хуниорс" прошлым летом за 2,5 миллиона евро. В первой половине нынешнего сезона он выступал за свой бывший клуб на правах аренды и провел три матча.
На счету игрока также шесть матчей за молодежную сборную Аргентины.
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|Реал Мадрид
|21
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|Севилья
|21
|36
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|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
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|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
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|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
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|20
|Уэска
|21
|12