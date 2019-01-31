"Атлетико" вернул аргентинского защитника

Аргентинский защитник "Атлетико" Неуэн Перес вернулся в команду из аренды в "Аргентинос Хуниорс", сообщает официальный твиттер клуба.

18-летний Перес перешел в "Атлетико" из "Аргентинос Хуниорс" прошлым летом за 2,5 миллиона евро. В первой половине нынешнего сезона он выступал за свой бывший клуб на правах аренды и провел три матча.

На счету игрока также шесть матчей за молодежную сборную Аргентины.

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