"Атлетико" - "Вильярреал": видеотрансляция битвы на "Ванда Метрополитано"

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Атлетико" на своем стадионе примет "Вильярреал".

"Матрасники" идут на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков. "Желтая субмарина" пока занимает 18-ю позицию.

Поединок состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.

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