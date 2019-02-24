"Атлетико" - "Вильярреал": видеотрансляция битвы на "Ванда Метрополитано"
В рамках 25-го тура испанской Примеры "Атлетико" на своем стадионе примет "Вильярреал".
"Матрасники" идут на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков. "Желтая субмарина" пока занимает 18-ю позицию.
Поединок состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Валенсия
|24
|32
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Эспаньол
|25
|30
|14
|Леганес
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19