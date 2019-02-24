"Атлетико" - "Вильярреал": видеотрансляция битвы на "Ванда Метрополитано"

Теги атлетико мадридвильярреал

"Атлетико" - "Вильярреал": видеотрансляция битвы на "Ванда Метрополитано"

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Атлетико" на своем стадионе примет "Вильярреал".

"Матрасники" идут на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на 10 очков. "Желтая субмарина" пока занимает 18-ю позицию.

Поединок состоится сегодня в 18:15 по московскому времени.

Читайте также: Симеоне грозит дисквалификация за жест в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Икарди может больше не выйти на поле в этом сезоне

Икарди может больше не выйти на поле в этом сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
9 Бетис Бетис 24 33
10 Валенсия Валенсия 24 32
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леванте Леванте 24 30
13 Эспаньол Эспаньол 25 30
14 Леганес Леганес 24 29
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 24 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов