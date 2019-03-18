"Атлетико" включился в борьбу за Брандта, которым интересуется "Реал"

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"Атлетико" включился в борьбу за Брандта, которым интересуется "Реал"

Мадридский "Атлетико" включился в борьбу за полузащитника "Байера" Юлиана Брандта, сообщает Bild.

По сведениям издания, "матрасники" летом намерены составить конкуренцию "Реалу" в гонке за 22-летним немцем.

Если "Байер" не выйдет в Лигу Чемпионов по итогам текущего сезона, то сумма отступных в контракте футболиста уменьшится до 25 миллионов евро.

В этом сезоне Брандт сыграл за "Байер" 35 матчей, забил 7 голов и сделал 13 ассистов.

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