"Атлетико" включился в борьбу за Эриксена

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"Атлетико" включился в борьбу за Эриксена

Мадридский "Атлетико" намерен купить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает итальянская пресса.

Главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне очень нравится игра датчанина и он хотел бы видеть его в своей команде.

Ранее СМИ писали об интересе к 27-летнему хавбеку со стороны "Реала" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 ассистов. Его контракт с "шпорами" истекает следующим летом.

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