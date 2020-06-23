"Атлетико" включился в борьбу за Гётце

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"Атлетико" включился в борьбу за Гётце

Мадридский "Атлетико" рассматривает вариант с приглашением полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гётце.

По информации Bild, "матрасники" готовы подписать немецкого футболиста этим летом, если он согласится на значительное снижение зарплаты.

В "Боруссии" 28-летний хавбек зарабатывает 10 миллионов евро в год, "Атлетико" предлагает в пять раз меньше.

Напомним, что 30 июня истекает контракт Гётце с дортмундским клубом и он станет свободным агентом. Интерес к победителю ЧМ-2014 проявляют "Ницца", "Милан", "Лацио", "Эвертон" и "Вест Хэм".

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