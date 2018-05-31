"Атлетико" включился в борьбу за Шкриньяра



"Атлетико" проявляет интерес к словацкому защитнику "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Барселоны", "Реала", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

"Интер" оценивает 23-летнего Шкриньяра в 70 миллионов евро.

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