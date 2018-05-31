"Атлетико" включился в борьбу за Шкриньяра

Теги атлетико мадридинтер миланмилан шкриньяр

"Атлетико" включился в борьбу за Шкриньяра
"Атлетико" проявляет интерес к словацкому защитнику "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Барселоны", "Реала", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

"Интер" оценивает 23-летнего Шкриньяра в 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" планирует усилиться защитником "Интера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов